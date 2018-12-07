До конца 2019 года "Т Плюс" направит 7,5 млн рублей на модернизацию системы регулирования котлов Саранской ТЭЦ-2

Мордовский филиал "Т Плюс" модернизирует два котла Саранской ТЭЦ-2. На замену автоматических систем регулирования (АСР) до конца 2019 года энергокомпания направит 7,5 млн рублей.

К основным работам энергетики приступят в начале мая, они продлятся в течение пяти месяцев. Замена АСР котлов станет продолжением мероприятий по реконструкции систем регулирования, которые компания начала в прошлом году. На подготовительном этапе заменили регуляторы температуры. На проведение этих работ было затрачено 1,7 млн рублей.

"Регуляторы поддерживают температуру перегретого пара в котле на определенном градусе. Это позволяет продлить срок службы оборудования и увеличить эффективность его работы", - отметил руководитель направления технического состояния генерации Филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Алексей Геранин.

С мая по сентябрь 2019 года запланированы работы на оставшихся АСР. На завершение ремонта основного оборудования котлов №7 и №8 в текущем году будет израсходовано 5,8 млн рублей. Новые схемы АСР выполнят на базе микропроцессорных регуляторов, также будет проведена замена датчиков, исполнительных механизмов, кабельных связей. Таким образом будет проведена полная замена элементной базы. Это позволит уменьшить износ оборудования электростанции и избежать перерасхода топлива.