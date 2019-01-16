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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступны приоритетные темы 48-й Сессии СИГРЭ

Доступны приоритетные темы 48-й Сессии СИГРЭ

18 января 2019, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Центральным офисом СИГРЭ утверждены приоритетные темы (Preferential Subjects) 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.

Перевод приоритетных тем на русский язык также будет доступен в ближайшее время.

Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.

Технический комитет РНК СИГРЭ в решении от 22.10.2018 определил следующие критерии,  этапы и сроки отбора аннотаций на Сессии СИГРЭ:

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

  1. Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
  2. Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  3. Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  4. Отсутствие информации рекламного характера;
  5. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  6. Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  7. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  8. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  9. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  10. Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

Порядок отбора аннотаций докладов на Сессии СИГРЭ:

  1. Аннотации, соответствующие критериям, указанным выше, на русском и английском языках должны быть направлены в адрес Руководителя либо секретаря соответствующего Национального исследовательского комитета (Подкомитета) РНК СИГРЭ с копией Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) до 28 февраля 2019 года для рецензирования.
  2. В срок до 20 апреля 2019 года Национальными исследовательскими комитетами (Подкомитетами) РНК СИГРЭ проводятся очные публичные слушания авторов аннотаций, с возможностью дистанционного участия (по средствам видео-конференц-связи), с целью отбора аннотаций на предстоящую Сессию СИГРЭ.
  3. В срок до 31 мая 2019 года Технический комитет РНК СИГРЭ, на основании Протоколов публичных слушаний Национальных исследовательских комитетов  (Подкомитетов) РНК СИГРЭ, утверждает перечень аннотаций к направлению на Сессию СИГРЭ с учетом квоты Центрального офиса СИГРЭ (до 30-ти докладов).
  4. В срок до 30 ноября 2019 года, авторы аннотаций, утвержденных Центральным офисом СИГРЭ, направляют в адрес руководителя либо секретаря Национального исследовательского комитета (Подкомитета) РНК СИГРЭ, с копией Ученому секретарю Технического комитета РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) доклады на русском и английском языках.

С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ

Компания: РНК СИГРЭ

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