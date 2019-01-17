Филиал "Тулэнерго" повышает надежность электроснабжения потребителей Алексинского района

В зоне ответственности Алексинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжаются работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи 10 кВ.

В настоящее время бригады службы линий электропередачи проводят работы вблизи населенных пунктов Пластово, Елизаветовка, Мазалки. Затем расчистка трасс будет произведена в зоне п. Ломинцево, деревень Борисово и Поповка.

Всего планируется выполнить расчистку в объеме 77,5 га или около 120,4 км трасс линий электропередачи. Для этих целей задействованы 19 человек персонала и специальная техника. Ее использование позволяет не только увеличить оперативность и эффективность работы энергетиков, но и повышает надежность эксплуатации оборудования, а также предупреждает возможное возникновение технологических нарушений, перерывов в электроснабжении потребителей и пожароопасных ситуаций в лесных массивах.

Напомним, реализация мероприятий по расчистке трасс и расширению просек высоковольтных линий 0,4-110 кВ в пределах охранных зон является важным направлением деятельности филиала "Тулэнерго", связанной с повышением надежности электроснабжения потребителей и снижением аварийности электрических сетей 0,4 -110 кВ.