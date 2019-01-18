Генеральный директор "МРСК Урала" Сергей Дрегваль и ректор УрФУ Виктор Кокшаров обсудили приоритеты сотрудничества

В ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") прошла рабочая встреча генерального директора ОАО "МРСК Урала" Сергея Дрегваля и ректора Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктора Кокшарова. Со стороны УрФУ на встрече также присутствовали директор Уральского энергетического института УрФУ Сергей Сарапулов, замдиректора по науке и инновациям Сергей Кокин и замдиректора по экономике и администрированию Сергей Бычков. От "МРСК Урала" в обсуждении приняли участие главный инженер энергокомпании Владимир Болотин.

Главной темой встречи стало обновление направлений совместной работы энергокомпании и вуза. В рамках сотрудничества стороны договорились проработать вопрос о внесении изменений в образовательные программы с учетом стратегической задачи по цифровизации энергетической отрасли. Эти изменения коснутся также программ базовой кафедры "Электроэнергетика", которая функционирует под эгидой "МРСК Урала" с 2014 года. Также будет сделан акцент на раннюю профориентационную работу со школьниками Свердловской области. Предполагается создание совместных профильных классов в наиболее трудодефицитных районах территорий присутствия подразделений энергокомпании.

"Наша компания заинтересована в получении готового специалиста, обладающего набором разных профессиональных компетенций для успешной работы в новых условиях цифровизации. Мы понимаем и ценим важность подготовки новых кадров для энергетической отрасли, поэтому наши совместные усилия с ведущим вузом Уральского региона позволят привлечь талантливых молодых людей к реализации цифровой стратегии компании", - отметил генеральный директор "МРСК Урала" Сергей Дрегваль.

"Выпускник вуза, обладающим реальным опытом проектной и инженерной работы, востребован на рынке труда. Студенты базовой кафедры "Электроэнергетика" в УрФО уже во время учебы получают необходимые практические навыки работы на производстве. Наша молодежь сможет не только получить классические основы профессии, но при активном участии "МРСК Урала", быть в курсе современных тенденций и инноваций в энергетике", - подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, что "МРСК Урала" связывает многолетнее сотрудничество с Уральским федеральным университетом. Более 75% инженеров-энергетиков, работающих в Уральском регионе, подготовлено именно Уральским энергетическим институтом УрФУ. Кроме того, профессорско-преподавательский коллектив УралЭНИН и специалисты ОАО "МРСК Урала" совместно реализуют научно-исследовательские и конструкторские проекты, имеющие высокую значимость для развития энергосистемы Урала. Ежегодно студенты энергетических специальностей университета проходят производственную практику в подразделениях энергокомпании.

Базовая кафедра "Электроэнергетика" создана в 2014 году в рамках сотрудничества с Уральским федеральным университетом с целью активного развития практико-ориентированной подготовки студентов технических специальностей.

"Дальнейшее сотрудничество с вузом будет продолжено. Сегодня энергетическая отрасль крайне заинтересована в молодых инженерах. Персоналу предприятий электроэнергетики в ближайшей перспективе необходимо будет перейти на новый технологический уровень обслуживания электросетевой инфраструктуры. "МРСК Урала" и УрФУ также планируют проработать вопрос повышения квалификации работающих специалистов энергокомпании, обучения новым IT-компетенциям в соответствии с требованиями и вызовами, которые стоят перед энергетиками", - почеркнул Сергей Дрегваль.