Глава компании "Россети" Павел Ливинский провел заседание штаба электросетевого комплекса по вопросу ликвидации последствий снежного шторма в Ленинградской области

18 января 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание штаба электросетевого комплекса, штабов "Ленэнерго", "МРСК Северо-Запада", "МОЭСК" и "МРСК Центра" (входят в Группу "Россети") по вопросам ликвидации последствий воздействия неблагоприятных метеорологических явлений на электросетевые объекты Ленинградской области. Заседание прошло под председательством генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского.

На заседании штаба были подведены итоги работы Группы "Россети" в период новогодних праздников. Было отмечено, что, несмотря на серьезное негативное воздействие неблагоприятных погодных условий на объекты сетевой инфраструктуры в ряде регионов, было обеспечено надежное электроснабжение потребителей. Среднее время перерывов электроснабжения потребителей в приграничных регионах Российской Федерации, пострадавших от шторма Аапели, в 2 раза ниже, чем в Европейских странах; количество отключенных потребителей в Ленинградской области в 10 раз меньше, чем в соседних Финляндии и Швеции.

С докладом о ликвидации в первые дни января последствий шторма на территории Ленинградской области выступил генеральный директор компании "Ленэнерго" Андрей Рюмин. Он отметил, что в результате своевременно принятых мер, мобилизации сил и средств в пострадавших от удара стихии специалистам компании удалось осуществить оперативное устранение технологических нарушений на сетях, не допустить массовых отключений. Уже к 4 января большинство погашенных потребителей было запитано.

Павел Ливинский подчеркнул, что в течение всех новогодних каникул территории Ленинградской области находились под влиянием аномальных погодных условий, в связи с чем было принято решение мобилизовать в регионе дополнительные силы для оперативного устранения возникающих технологических нарушений и проведения превентивных мероприятий с целью их предотвращения в дальнейшем. В Ленинградскую область направлено 80 бригад (458 человек), 136 единиц спецтехники и 10 резервных источников питания дочерних компаний Группы "Россети" ("МОЭСК", "МРСК Северо-Запада", "МРСК Центра и Приволжья", "МРСК Центра"). Привлеченные силы будут выполнять работы по удалению деревьев, угрожающих падением на провода, расчистке просек с приведением до нормативного состояния на ВЛ 0,4-110 кВ, замене дефектных изоляторов воздушных линий.

Глава электросетевого холдинга заслушал доклады о прибытии и распределении привлеченных бригад в филиалах компании "Ленэнерго", перечне работ, которые запланировано выполнить в течение ближайших двух недель.

Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев отметил качественную работу "Ленэнерго" и выразил благодарность главе компании "Россети" Павлу Ливинскому за мобилизацию сил компании для успешной работы электросетевого комплекса в регионе.

"Несмотря на аномальное количество снега, которое выпало в Ленинградской области, нам удалось не допустить массовых отключений. Отмечу, что большой вклад в успешную работу электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных условий внесли учения, которые мы проводили в указанных районах. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области выполнен и продолжает выполняться значительный объем мероприятий – расчистка просек, расширение трасс линий электропередачи, установка реклоузеров, позволяющих в автоматическом режиме локализовать повреждения на сетях и др. Большое значение имеет и работа по замене голого провода на самонесущий изолированный. В настоящее время в Ленинградской области СИП составляет порядка 10% от общей протяженности сетей. Особое внимание уделяется наиболее сложным участкам, находящимся в залесенной зоне. В 2019 и 2020 гг. мы планируем прокладывать по 500 км самонесущего изолированного провода. Благодаря реализации данной программы ожидается кратное снижение количества технологических нарушений на сетях, а также обеспечение надежной работы электросетевых объектов, в том числе в периоды повышенных нагрузок и в условиях чрезвычайных ситуаций", - отметил Павел Ливинский.