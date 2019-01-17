Меры по улучшению ситуации в электросетевом комплексе Дагестана вырабатывали энергетики и власти республики

17 января в правительстве РД состоялось совещание, где были рассмотрены все возможные шаги по укреплению надежности электросетевого комплекса республики. Участие в нем приняли представители Минэнерго России, компании "Россети", МРСК Северного Кавказа, правительства Республики Дагестан и дагестанских сетевой и сбытовой компаний.

Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов отметил, что улучшение ситуации в топливно-энергетическом комплексе – архиважный для республики вопрос. Он напомнил о поручениях, данных в этой связи лично Президентом страны Владимиром Путиным, и констатировал, что определенная работа по решению поставленных задач уже проведена. "Сегодня мы поговорим о том, что нам удается, а что не совсем. Необходимо изменить отношение к делу некоторых глав муниципальных образований. Без соответствующей позиции, активного участия руководителей на местах у нас ничего не выйдет. И очень важно, что мы можем комплексно подвести первые итоги", - подчеркнул глава дагестанского кабмина, предваряя обсуждение.



Заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко подчеркнул, что процесс работы над совершенствованием рынка энергоресурсов непростой и очень плотно ведется во взаимодействии с Минэнерго страны и Министерством по делам Северного Кавказа. В частности, прорабатывается вопрос, связанный с источниками средств, необходимых для приведения электросетевого хозяйства в нормативное состояние.



Вице-премьер заметил, что дагестанские энергетики регулярно сталкиваются с происходящими в районах республики авариями, приводящими к отключению электроэнергии на продолжительное время. "Понятно, что все это влечет дополнительные затраты эксплуатирующих организаций. Поэтому сейчас нами прорабатываются, в том числе, и нетарифные источники средств для проведения комплекса мероприятий по обновлению электросетевого хозяйства", - сообщил Владимир Лемешко.



О том, какие меры должны быть осуществлены всеми заинтересованными участниками для повышения надежности и безаварийной работы электросетевого комплекса, доложили собравшимся энергетики.



По вопросу роста тарифов за электроэнергию в части категории "прочие потребители" (то есть не население) мнение высказал директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ высказал Павел Сниккарс: "Тарифы должны расти вместе с благосостоянием граждан. А мы должны создать условия для самовосстановления энергосистемы республики. Ситуация в Республике Дагестан на контроле в Минэнерго России и мы с вами обязаны выполнять принятые ранее решения Правительства".



О том, какие меры должны быть осуществлены всеми заинтересованными участниками для повышения надежности и безаварийной работы электросетевого комплекса, доложил собравшимся Юрий Зайцев.



Оценив существующие проблемы в энергоотрасли РД, влияющие на качество и безаварийность работы (в их числе износ оборудования сетей в 76 %, высокие потери электроэнергии и пр.), он доказательно пояснил, что их решение напрямую зависит от нормализации ситуации с тарифами в сфере ЖКХ, установления обоснованных нормативов потребления электроэнергии (этот фактор стимулирует потребителя к установке приборов учета) и от соблюдения платежной дисциплины, в первую очередь, предприятиями ЖКХ. Именно предприятия ЖКХ задолжали энергетикам астрономическую сумму – это 2 млрд 531 млн рублей. И этот долг только растет, что неудивительно – уровень оплаты предприятий ЖХК за потребленную электроэнергию в 2018 году составил лишь 16,5 %.



Кроме того, в целях создания действенной и прозрачной системы взаимодействия с потребителями существует острая необходимость в налаживании системной работы с исполнителями коммунальных услуг (ТСЖ, УК и пр.), часть из которых уклоняется от заключения договоров ресурсоснабжения и отказывается взаимодействовать с Дагестанской энергосбытовой компанией. Договоры ресурсоснабжения заключены только с 201 исполнителем услуг из 299 функционирующих. Это означает, что остальные используют электроэнергию незаконно либо попросту ее воруют.



Энергетики отчитались, что практически весь комплекс мер, направленных на нормализацию ситуации, выполняют, и это ясно из отчета по реализации пунктов исполнения протокола Правкомиссии по социально-экономическому развитию Северного Кавказа и постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534. По независящим от энергетиков обстоятельствам не может быть в полной мере исполнен пункт, предписывающий осуществлять оплату на оптовый рынок поставляемой электроэнергии, что невозможно сделать в полном объеме по объективным причинам (хронические неплатежи и увеличение задолженностей, потери и пр.) и они требуют срочного разрешения.



Как пояснили представители Минэнерго и энергетических компаний, улучшению ситуации в энергетике республики будет способствовать и решение проблем с бесхозяйными сетями и с отсутствием в отдельных районах системы нумерации домов и названий улиц, что также не позволяет энергетикам существенно снизить уровень потерь в сетях. Несмотря на это, по итогам 2018 года впервые за последнее время удалось снизить потери до установленных на данной территории критериев, в том числе благодаря проведенным "Россетями" на территории Дагестана учениям.



По мнению генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева, "решению данных проблем будет способствовать реализация разработанной МРСК Северного Кавказа с участием компании "Россети" Производственной программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан и Программы снижения потерь электроэнергии, которые в итоге положительно скажутся на качестве услуг, предоставляемых потребителям электроэнергии Дагестана".



В завершении мероприятия Артём Здунов поблагодарил всех за работу и попросил запротоколировать решение о проведении дальнейших совещаний по решению проблем электросетевого комплекса.