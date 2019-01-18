На реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" будет выделено 140 млрд руб.

Общее финансирование по федеральному проекту "Оздоровление Волги" составляет 140 млрд. руб., уже на 2019 год предусмотрено 15,5 млрд руб. Об этом 18 января сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время образовательного семинара для регионов по федеральным проектам, администрируемых ведомством.

"Общая сумма финансирования по проекту "Чистая вода" составляет 245 млрд. руб., из них 147 млрд. руб. - средства федерального бюджета. На 2019 год предусмотрено 5 млрд. руб., поскольку год для реализации проекта стартовый - необходимо подготовить проектно-сметную документацию, пройти все этапы экспертизы и получить положительное заключение. На "Оздоровление Волги" общее финансирование составляет 140 млрд. руб. Средства федерального бюджета – 85,6 млрд. руб. В ближайшее время нам предстоит заключить с каждым регионом соглашения в ГИИС "Электронный бюджет". Речь идет о двух документах: первый -- о согласовании показателей, второй - предоставлении финансовой поддержки. И я настоятельно рекомендую не затягивать с предоставлением материалов, необходимых для подписания соглашений", - прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

Разъяснил порядок заключения соглашений о реализации региональных проектов в электронном бюджете присутствующий на семинаре замминистра Максим Егоров. "Для заключения соглашений органы власти, ответственные за реализацию регпроекта должны получить право доступа в Электронный бюджет. В приложении указываются конкретные показатели и результаты на весь период действия (с 2019 по 2024 годы). Внесение изменений в указанное соглашение будет возможно через допсоглашения. Минстрой России уже начал работу по формированию и направлению на предварительное согласование регионам указанных документов. Все соглашения по реализации регпроектов должны быть отработаны и подписаны к 1 февраля 2019 года", - сообщил замглавы ведомства.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев подробно рассказал представителям регионам о процедуре заключения допсоглашений. "В этом году регионы должны до 15 февраля заключить соглашения на укрупненное мероприятие (без указания перечня объектов, подлежащих строительству и модернизации), далее до 1 августа необходимо будет произвести пообъектную детализацию мероприятий", - отметил Юрий Гордеев.