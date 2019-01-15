Определены проектные организации по проектам строительства и модернизации тепловых электростанций Дальнего Востока

РусГидро по результатам закупочных процедур определило проектные организации для разработки проектов строительства и модернизации пяти дальневосточных электростанций: Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь), Владивостокской ТЭЦ-2 и Комсомольской ТЭЦ-2. Проектирование станций ведется в целях реализации Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока.

Проектировщиками Хабаровской ТЭЦ-4 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 выбрано ООО "Инженерно-проектный центр Новой генерации", Артемовской ТЭЦ-2 и второй очереди Якутской ГРЭС-2 – АО "Институт Теплоэлектропроект", модернизации Комсомольской ТЭЦ-2 – АО "Ленгидропроект".

Обоснования инвестиций по проектам должны быть представлены проектными организациями в апреле 2019 года, проектные работы в целом должны быть завершены к июню 2020 года. Сроки и стоимость строительства и модернизации электростанций будут определены по результатам экспертизы разработанной проектной документации.

Указанные проекты предложены РусГидро для реализации в рамках разрабатываемой Минэнерго программы модернизации тепловой энергетики России.

Дальний Восток является приоритетным для РусГидро регионом. На территории ДФО электростанции компании вырабатывают три четверти всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла. При этом РусГидро отвечает за передачу электрической энергии в регионе, владея более 100 тыс. км электрических сетей, а также осуществляет продажу энергии конечным потребителям.