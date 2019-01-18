Пермские МФЦ начали принимать заявки на технологическое присоединение к сетям "Пермэнерго"

Подать заявку на подключение к сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" теперь можно в многофункциональных центрах "Мои документы". Соответствующее соглашение о взаимодействии заключили Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и ОАО "МРСК Урала". Воспользоваться указанными услугами могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Как рассказали в региональном МФЦ, работа "единого окна" построена следующим образом. Заявитель может подать заявку на получение техусловий и заключение договора на технологическое присоединение к сетям в любом филиале "Мои документы" Пермского края (независимо от местонахождения подключаемого объекта). Затем заявление передается в сетевую организацию, специалисты которой, в установленные законом сроки должны принять решение и направить результат в многофункциональный центр.

"В декабре схема предоставления услуг была успешно опробована", - говорит руководитель КГАУ "Пермский краевой МФЦ ПГМУ" Леонид Громов. "Возможность получения услуг электросетевой компании через МФЦ станет хорошим подспорьем для пермских предпринимателей".

"Наличие большого количества филиалов МФЦ, более длительный график приема и работа в выходные дни позволяют заявителю подать заявку на технологическое присоединение и получить готовые документы в удобном для него месте и в удобное время", - говорит заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" Юрий Белозерцев.

Краевое государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" создано в рамках Концепции административной реформы Российской Федерации. Учредителем Пермского краевого МФЦ ПГМУ является Министерство информационного развития и связи Пермского края.

Сегодня на территории города Перми и Пермского края действует 268 филиалов и территориально обособленных структурных подразделений КГАУ "Пермский краевой МФЦ ПГМУ", осуществляющих свою работу в фирменном стиле "Мои документы".