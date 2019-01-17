Пилотным городом для российско-французского сотрудничества стала Уфа

Французские компании выразили готовность инвестировать в развитие российских городов, участвующих в ведомственном проекте Минстроя "Умный город". Об этом договорились участники экспертной дискуссии Трианонского диалога в рамках Гайдаровского форума 17 января, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

На 24 сессии российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) отобраны 12 проектов в сфере городского планирования, 3D-моделирования, управления городскими ресурсами, развития инфраструктуры, "умной" энергетики и других областях, где уже имеются наработки и заинтересованность обеих стран для сотрудничества по созданию и развитию "умных городов".

Французские компании Bouygues, SUEZ, Schneider Electric, специализирующиеся на внедрении цифровых технологий в городское хозяйство, изучают и устанавливают партнерские отношения с российскими городами, которые войдут в число пилотов. "Первый российско-французский проект стартовал в Уфе, готовятся к запуску проекты в Самаре и Тольятти", - уточнил Андрей Чибис.