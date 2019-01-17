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Модернизация

Повышена надежность энергоснабжения трех населенных пунктов в саратовском Заволжье

Повышена надежность энергоснабжения трех населенных пунктов в саратовском Заволжье

18 января 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Северном производственном отделении филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" выполнена реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ Ф-1003 от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ "Клинцовская".

В ходе строительно-монтажных работ установлено 512 новых железобетонных опор. Для передачи электроэнергии используется самонесущий изолированный провод (СИП) марки СИП-3, общей протяженностью 33,816 км. На ВЛ установлены необходимые для устойчивой работы и безопасной эксплуатации разъединители, ограничители перенапряжения и разрядники.

Обновленная линия электропередачи обеспечивает электроснабжение потребителей в селах Любицкое, Клинцовка и поселке Янтарный Перелюбского района.

Современные электротехнические материалы и оборудование, используемые на воздушной линии электропередачи Ф-1003, повысят качество и надежность электроснабжения потребителей, безопасность её работы для обслуживающего персонала и сторонних лиц.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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