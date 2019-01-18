Россия готова вложить $1,4 млрд в продление "Турецкого потока" через Сербию

Россия готова вложить 1,4 миллиарда долларов в продолжение "Турецкого потока" в европейские страны через Сербию, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров в четверг.

Он заверил, что РФ готова реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны, многие проявляют к этому интерес.

"Мы с Сербией такую работу ведем - это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории. Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться где-то примерно в 1 миллиард 400 миллионов долларов", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли в ходе переговоров вопрос продолжения "Турецкого потока" в Европу через Сербию.

"Мы эту работу, фактически, готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - подчеркнул президент РФ.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.



РИА Новости