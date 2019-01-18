РусГидро передало функции сбыта электроэнергии на Сахалине Дальневосточной энергетической компании

С 1 января 2019 года функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности "Сахалинэнерго" приняла на себя Дальневосточная энергетическая компания, которая является крупнейшей энергосбытовой компанией на Дальнем Востоке и осуществляет функции сбыта электрической энергии потребителям на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО.

Передача функций осуществлена в рамках "Программы развития сбытовой деятельности Группы РусГидро на 2017–2019 годы".

Перераспределение энергосбытового функционала между компаниями Группы позволит РусГидро уменьшить затраты на сбытовую деятельность, и как заявил заместитель Генерального директора ПАО "РусГидро" по развитию энергосбытовой деятельности, генеральный директор АО "Энергосбытовая компания РусГидро" Владимир Кимерин, полученный экономический эффект от выделения сбытового функционала из деятельности вертикально-интегрированного "Сахалинэнерго" будет направлен на решение вопросов надежности энергосистемы области, на повышение качества обслуживания потребителей электрической энергии, а также на реализацию Федеральной программы "Цифровая экономика" в части организации системного развития и внедрения цифровых технологий в сфере ЖКХ.

Стоит отметить, что для населения Сахалина передача функций сбыта не повлияет на изменение стоимости электрической энергии, но при этом значительно улучшит качество обслуживания. Квалифицированный персонал сбытового подразделения "Сахалинэнерго" продолжит предоставлять услуги населению в соответствии с установленными законодательством требованиями, с применением высокотехнологичного оборудования и интерактивных сервисов.

Проекты по консолидации сбытовых активов РусГидро уже реализованы практически во всех субъектах Дальнего Востока: Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской АО, а с 1 января 2019 года и Сахалинской области, в планах – Якутия и Камчатка.