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"РусКабель" и ФГУП "НТЦ "Химвест" подписали соглашение о сотрудничестве

16 января 2019 года медиахолдинг «РусКабель» и ФГУП «НТЦ «Химвест» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной работе в направлении повышения эффективности работы химического комплекса РФ. Учитывая возрастающее внимание к производителям полимерных материалов как со стороны кабельных заводов, так и конечных потребителей привлечение к проблеме специализирующихся организаций позволит усилить борьбу с некачественными материалами, что снизит уровень контрафакта и фальсификата на рынка кабельно-проводниковой продукции.

Научно-технический центр «Химвест» с 1993 года занимается мониторингом и анализом отечественного и мирового производства химической продукции, изучением востребованности продукции на рынке, оценкой потенциальных объемов рынка и проведением маркетинговых и аналитических исследований. «Химвест» оказывает услуги по консультации о мерах государственной поддержки промышленности и оказывает помощь в оформлении необходимых документов для подготовки заявок. На данный момент компания является проводником между организациями химической промышленности и государственными учреждениями.

Портал RusCable.Ru, основной проект медиахолдинга «РусКабель», на протяжении почти 20 лет обеспечивает необходимой информацией специалистов рынка, создавая комфортные условия и инструменты для более эффективного осуществления профессиональной деятельности. Столь важная тема стала одной из приоритетных для портала RusCable.Ru, ведущего активную работу по привлечению участников рынка в информационное поле, в котором будет возможно получить более конкретное и прозрачное представление о той или иной компании, основываясь на открытости ее процессов широкой публике.

Также, портал организует диалог между специалистами рынка на площадках деловых мероприятий и конференций, создавая необходимые условия для решения вопросов различного масштаба между представителями вовлеченных сторон. Экспертная поддержка государственного предприятия «НТЦ «Химвест» позволит более широко и подробно освещать данное направление, а также будет содействовать участию всех сторон в развитии химической и кабельной промышленностей России.

Вопросов по качеству на рынке действительно хватает, некоторые заводы начинают активно вкладывать большие ресурсы в формирование собственных лабораторий для входного контроля материалов; развивают свою деятельность по этому направлению и общественные инициативы. Да и производителей материалов стало гораздо больше, их число стало резко увеличиваться в последние годы.

Сотрудничество компаний «РусКабель» и «Химвест» предполагает обширный спектр взаимодействий для обеспечения информационно-аналитической и консультационной поддержки представителей отрасли, формирования совместных программ и мероприятий (с их последующей организацией и проведением), что поможет глубже исследовать конъюнктуры рынка химического комплекса РФ. Стороны планируют вовлечение экспертного сообщества, институтов развития, инжиниринговых компаний и потребителей в проведение рабочих встреч, круглых столов, консультаций и переговоров для достижения взаимопонимания, решения возникающих вопросов и проведения анализа работы химической промышленности.

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