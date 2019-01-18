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Происшествия

Сбой на подстанции "Молодёжная" обесточил часть Арсеньева

Сбой на подстанции Молодёжная обесточил часть Арсеньева

18 января 2019, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРИМОРЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Из-за сбоев в работе подстанции "Молодёжная" нарушено электроснабжение части потребителей г. Арсеньева. Оперативный персонал Приморских электрических сетей совместно с оперативным персоналом горсетей Арсеньева выполняет переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения.

В первую очередь было восстановлено электроснабжение социально значимых объектов – больницы и котельных.
Сбой в работе энергооборудования произошел в 17.55. Бригада энергетиков, оперативно прибывшая на место, обнаружила задымление в ячейке 6 кВ. Сейчас на энергообъекте работают ремонтные бригады энергетиков. Они осматривают  оборудование подстанции, готовятся к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Energyland

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