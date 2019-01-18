Сотрудники "Челябэнерго" и правоохранительных органов по горячим следам раскрыли кражу энергооборудования в Сосновском районе

В ходе совместных мероприятий сотрудниками управления безопасности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" и ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области задержан подозреваемый в кражах электросетевого оборудования. С сентября по декабрь 2018 года житель Сосновского района К. 1990 года рождения совершил ряд хищений элементов оборудования с опор воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ "Синеглазово - Птицефабрика" и ВЛ 110 кВ "Исаково - Коркино", причинив энергокомпании материальный ущерб.

Масштаб ущерба жителям района, вовремя предотвращенного энергетиками, мог оказаться гораздо серьезнее. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов "Челябэнерго" и уголовного розыска, а также своевременному выявлению фактов хищения, инцидент обошелся без негативных последствий. Однако необходимо уточнить: украдены были металлические детали крепления опор, что в любой момент могло привести к их падению и в результате - обесточению социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения (в том числе тепло- и водоснабжения), а также населения Сосновского района Челябинской области.

В настоящее время в отношении К. расследуется уголовное дело, меру наказания определит суд.

Совместные действия специалистов службы безопасности "Челябэнерго" и сотрудников уголовного розыска в 2018 году помогли раскрыть по горячим следам еще несколько преступлений. Так, в п. Новая Покровка Варненского района преступник, спилив проушину запирающего устройства выносного разъединителя, проник в трансформаторную подстанцию и похитил 190 кг трансформаторного масла. От трансформатора мощностью 63 кВА было запитано оборудование водозаборной скважины. Вор лишил питьевой воды жителей целого поселка. Преступление получило большой общественный резонанс. В результате грамотного и оперативного взаимодействия сотрудников Троицких электрических сетей филиала "Челябэнерго" и работников отдела полиции "Варненский" был задержан и дал признательные показания местный житель Н. 1992 г.р., ранее судимый по ст. 228 п. 2 УК РФ (хранение наркотических средств).

В 2018 году сотрудниками блока безопасности филиала "Челябэнерго" совместно с работниками органов полиции осуществлено 12 профилактических мероприятий по проверке мест приема лома цветных и черных металлов, а также розыска похищенного с объектов филиала оборудования и материальных ценностей. В настоящее время совместно с 17 территориальными отделами полиции планируются совместные мероприятия по предупреждению и раскрытию краж цветных и черных металлов, электрооборудования с объектов энергетического комплекса на территории субъектов Челябинской области, выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии, возмещению ущерба, а также по охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" разработала и реализовала комплекс мероприятий, важной частью которого является эффективное взаимодействие с жителями Челябинской области.

В филиале ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" работает телефон доверия. Позвонив по номеру (351) 267-80-57, жители Челябинской области могут сообщить о фактах преступлений или правонарушений в сфере электроэнергетики: о попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, о случаях безучетного потребления электроэнергии, а также о незаконном использовании должностными лицами энергокомпании своих полномочий.

Все звонки регистрируются и вносятся в журнал учета сообщений. Конфиденциальность поступившей информации гарантируется. Телефон доверия работает круглосуточно. В вечернее и ночное время прием обращений граждан осуществляется в режиме автоответчика. Можно позвонить также по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный).