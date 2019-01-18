Центр управления сетями г. Уфы ООО "Башкирэнерго" посетила делегация Республики Крым

18 января Центр управления сетями (ЦУС) ПО "Уфимские городские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" посетила делегация Республики Крым в составе заместителя председателя Совета министров РК Михаила Селезнева, главы администрации г. Симферополя Натальи Маленко, членов крымского Правительства и других органов власти. Гостей сопровождали и.о. заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – руководителя Аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов и глава администрации г. Уфы Ульфат Мустафин.

Председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов и технический директор компании Рамиль Ишмаев ознакомили крымскую делегацию с работой ЦУС, который является одним из самых высокотехнологичных энергообъектов в стране, построенных в рамках уникального проекта модернизации электросетевого комплекса города Уфы с применением элементов Smart grid. Гости посетили диспетчерский пункт, где им продемонстрировали инновационное программное оборудование, позволяющее выполнять необходимый комплекс работ с "умными" сетями.

Также руководители АО "БЭСК" подробно рассказали гостям о принципе работы Smart grid и о ходе реализации данного проекта в Уфе. Члены делегации ознакомились с образцами ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО "БЭСК Инжиниринг".

По словам Михаила Селезнева, передовой опыт башкирских электросетевиков, их техническая оснащенность и, конкретно, проект Smart grid вызывают большой интерес для дальнейшего изучения с целью внедрения в Республике Крым.





На снимке (слева направо): технический директор АО "БЭСК" Рамиль Ишмаев, мэр г. Симферополя Наталья Маленко, мэр г. Уфы Ульфат Мустафин и председатель Правления - генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов.