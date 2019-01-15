В 2019 году Рязаньэнерго отремонтирует более 30 подстанций 35-110 кВ в Рязанской области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" приступил к реализации ремонтной кампании 2019 года. Всего на работы по ремонту энергообъектов будет направлено около 300 миллионов рублей.

В течение года энергетики отремонтируют оборудование 34 подстанций (ПС) 35-110 кВ, в результате чего повысится надежность и качество электроснабжения населения, объектов промышленной и социальной сферы региона. В числе наиболее крупных энергообъектов – ПС 110 кВ "Рязань", "Горроща" и "Ухолово".

Подстанции "Рязань" и "Горроща" являются центрами питания для Рязанского областного кардиологического диспансера и городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Рязанского приборного завода, Управления Рязанского троллейбуса, АО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус", крупных торговых центров и жилищных комплексов Рязани. Подстанция "Ухолово", расположенная на территории одноименного поселка, обеспечивает электроэнергией ряд населенных пунктов Ухоловского района, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Кроме того, рязанские энергетики выполнят ремонт 485 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 246 силовых трансформаторов, отремонтируют 2 111 км линий электропередачи 6-10 кВ и 936 км ВЛ 0,4 кВ. Для обеспечения штатной работы воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам, будет расчищено 1231 га трасс ВЛ всех классов напряжения.

Энергетики готовы к стопроцентному качественному выполнению годовой ремонтной программы. Это является залогом успешного прохождения отопительного сезона, надежного электроснабжения потребителей в городах и населенных пунктах всех районов Рязанской области, повышения эффективности работы электросетевого комплекса в целом.