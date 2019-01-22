20 февраля открывается конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле InterContinental, состоится ежегодная конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019).

Основные вопросы для обсуждения:



Обзоры крупных инвестиционных проектов

Обзор состояния основных фондов электроэнергетического сектора и рынка оборудования

Программа комплексной модернизации оборудования

Годовые программы закупок товаров, работ и услуг

Влияние ДПМ-штрих на обеспечение загрузки отечественного машиностроения и приборостроения

Возможности отечественного энергетического машиностроения: конкурентоспособность, возможности импортозамещения и локализации, перспективы развития Встреча литейного консилиума по реализации Госпрограммы модернизации российских энергетических мощностей ДПМ-2 в части локализации литья

Партнер конференции:

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации "Инвестиционные проекты в электроэнергетике", которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

Форматы участия:

- участие в конференции;

- участие в выставке;

- спонсорское участие

- выступление

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Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru



