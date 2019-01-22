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Мероприятия

20 февраля открывается конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

20 февраля открывается конференция Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

21 января 2019, 12:47
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле InterContinental, состоится ежегодная конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019).

Основные вопросы для обсуждения:

  • Обзоры крупных инвестиционных проектов
  • Обзор состояния основных фондов электроэнергетического сектора и рынка оборудования
  • Программа комплексной модернизации оборудования
  • Годовые программы закупок товаров, работ и услуг
  • Влияние ДПМ-штрих на обеспечение загрузки отечественного машиностроения и приборостроения
  • Возможности отечественного энергетического машиностроения: конкурентоспособность, возможности импортозамещения и локализации, перспективы развития
  • Встреча литейного консилиума по реализации Госпрограммы модернизации российских энергетических мощностей ДПМ-2 в части локализации литья

Партнер конференции: Газпромбанк

На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации "Инвестиционные проекты в электроэнергетике", которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.

Форматы участия:

- участие в конференции;

- участие в выставке;

- спонсорское участие

- выступление

Принять участие в конференции"

Запросить программу и список участников мероприятия"

Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru


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