20 февраля открывается конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

В новый рабочий год вместе с
21 января 2019, 12:47
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО-2019
Отрасль: Электроэнергетика
20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле InterContinental, состоится ежегодная конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике" (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019).
Основные вопросы для обсуждения:
Партнер конференции:
На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.
Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации "Инвестиционные проекты в электроэнергетике", которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.
Форматы участия:
- участие в конференции;
- участие в выставке;
- спонсорское участие
- выступление
Принять участие в конференции"
Запросить программу и список участников мероприятия"
Телефоны: + 7 (495) 514-44-68, 514-58-56; info@n-g-k.ru; www.n-g-k.ru