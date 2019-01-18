Энергетики "Каббалкэнерго" обеспечили безаварийное прохождение горнолыжного сезона на Эльбрусе

Энергетики филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") обеспечили безаварийное и бесперебойное электроснабжение потребителей Приэльбрусья в период самого многочисленного наплыва туристов, когда нагрузки на объекты туристического сервиса достигли максимальных значений.

Так, во время зимних праздников популярный курорт посетили 54 тысячи любителей высокогорного и экстремального отдыха со всей России и из-за рубежа. По сообщению министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, канатно-кресельными дорогами в этот период воспользовалось более 40 тысяч человек.



Специалисты энергокомпании осуществляли усиленный контроль за нормативным состоянием всех энергообьектов, организовали круглосуточное дежурство ответственных руководителей, ремонтного персонала, усилили меры по антитеррористической защите электросетевых объектов.



В течение 2018 года регулярно проводились комплексные предупредительные мероприятия, оперативно осуществлялись ремонтно-восстановительные работы. Так, энергетики филиала "Каббалкэнерго" проявили высокий профессионализм и оперативность в начале августа прошлого года в ходе ликвидации последствий разрушения опоры линии электропередачи, вызванного опасным повышением уровня реки Баксан вследствие затяжных ливневых дождей. Ущерб, нанесенный тогда электросетевому хозяйству стихийными явлениями на сумму более 3,2 млн рублей, будет компенсирован страховой компанией.



В настоящее время энергетики филиала готовы преодолеть самый холодный период зимы, который приходится на конец января – начало февраля, когда не только значительно возрастает энергопотребление, но и возможны стихийные природные явления в виде схода лавин и ураганного ветра.