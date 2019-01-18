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Модернизация

Филиал "Тулэнерго" направил на экологическую безопасность в 2018 году более 5.4 млн. рублей

Филиал Тулэнерго направил на экологическую безопасность в 2018 году более 5.4 млн. рублей

21 января 2019, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" подвели итоги работы за 2018 год в сфере обеспечения экологической безопасности производственной деятельности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

На реализацию этих мероприятий в 2018 году энергетики направили более 5.4 млн. рублей.

Для производственных площадок были утверждены разрешительные документы по природопользованию с учетом всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Заключены договоры на транспортировку, обезвреживание, переработку, утилизацию и захоронение всех отходов производства и потребления со специализированными организациями, имеющими лицензии на выполнение указанных работ. В прошлом году на эти цели филиал "Тулэнерго" направил 1098,9 тысяч рублей. Все твердые коммунальные отходы вывозились для захоронения на объекты Тульской области, внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Регулярно осуществлялся производственный экологический контроль. Проводилась инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, которая включала в себя сбор информации и систематизацию сведений о распределении источников выбросов, определение их качественного и количественного состава.

Отдельным направлением экологической деятельности стало применение перспективных технологий и решений при транспорте электрической энергии. При реконструкции и строительстве линий электропередачи 0,4 - 35 кВ использовался самонесущий изолированный провод (СИП). Так, в 2018 году произведена замена 547 км неизолированного провода на СИП, позволяющая предупредить гибель птиц и уменьшить зону вырубки просеки.

Особое внимание уделялось недопущению разливов нефтепродуктов на почву, в поверхностные и подземные воды, а также уменьшению общего количества масла путем замены маслонаполненного оборудования.

В прошлом году в Тулэнерго произведен ремонт 136 масляных выключателей, а также замена 8 маслонаполненных вводов на вводы с твердой RIP-изоляцией, что позволило снизить объем масла в оборудовании на 0,32 тонн. Кроме того, на 9 подстанциях проведены работы по изоляции шин для обеспечения безопасности птиц.

Напомним, что в филиале "Тулэнерго" предъявляются высокие требования к экологическим аспектам производственной деятельности и развитию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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