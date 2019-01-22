На уличное освещение в Башкирии до 2024 года будут потрачены 3,8 млрд рублей

Объём финансирования работ по обустройству систем уличного освещения в Башкортостане в период до 2024 года составит 3,8 млрд рублей. Заявление об этом сделал замруководителя республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов.
"Денежное обеспечение этих мероприятий в 2019 году определено отдельным решением, подготовленным министерством финансов Башкортостана. Сумма годового финансирования составит почти 584 млн рублей, а с учётом доли муниципальных образований — 642 млн рублей", — проинформировал замглавы ведомства.
Он уточнил, что в настоящее время в республике системами освещения оснащены участки в пределах 67,8% от совокупной протяжённости улиц, проездов и набережных. Работают 259 тыс. источников света, охвачены 89% подходов к образовательным учреждениям. Масштаб потребностей в дополнительных осветительных точках оценивается в 140 тыс. единиц. Кроме того, требуется установка 43 тыс. опор и монтаж 5 тыс. километров проводов изолированного типа.
Такое заявление замруководителя министерства сделал в ходе заседания президиума правительства
Башкортостана. На совещании председательствовал временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров
. По результатам обсуждения был утверждён порядок субсидирования муниципальных районов за счёт казны региона в рамках финансирования установки наружного освещения в населённых пунктах. Средства, которые планируется выделить на эти цели, планируется распределить в зависимости от численности населения. Условием предоставления денег является софинансирование со стороны муниципалитетов в размере не менее 10% от совокупного выделенного объёма.
Кроме того, были установлены критерии эффективности реализации соответствующей программы. Так, доля освещённых участков проездов и улиц должна быть увеличена. Кроме того, планируется повышение уровня освещённости подходов к учебным заведениям в полукилометровом радиусе вокруг объекта. В ходе работы также будут задействоваться современные технологии энергосбережения, заменяться устаревшие лампы. Результаты проведения мероприятий планируется оценивать в том числе по количеству населения, которое проживает на территориях, подлежащих улучшению состояния освещённости.