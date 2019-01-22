На уличное освещение в Башкирии до 2024 года будут потрачены 3,8 млрд рублей

Объём финансирования работ по обустройству систем уличного освещения в Башкортостане в период до 2024 года составит 3,8 млрд рублей. Заявление об этом сделал замруководителя республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов.

"Денежное обеспечение этих мероприятий в 2019 году определено отдельным решением, подготовленным министерством финансов Башкортостана. Сумма годового финансирования составит почти 584 млн рублей, а с учётом доли муниципальных образований — 642 млн рублей", — проинформировал замглавы ведомства.