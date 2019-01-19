Потребители "МРСК Волги" стали чаще пользоваться интерактивными сервисами компании

По итогам 2018 года число заявок на технологическое присоединение к сетям ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети"), поданных через интерактивные сервисы, увеличилось в 2 раза. Повышение уровня качества обслуживания клиентов – приоритетная задача, которая стоит перед энергетиками на сегодняшний день и успешно выполняется.

– Мы стремимся сделать взаимодействие потребителей с нашей компанией максимально комфортным. Работа в этом направлении ведется постоянно. Как результат – положительная динамика поступления заявок на технологическое присоединение. В прошлом году через интерактивные сервисы компании было подано 446 заявок, заключено более 15 тысяч договоров, в том числе с объектами малого и среднего бизнеса, что важно для экономического развития регионов зоны ответственности компании, роста их инвестиционной привлекательности, – отметил генеральный директор "МРСК Волги" Владимир Рябикин.

Сегодня чтобы получить услугу технологического присоединения объектов с объемом потребления электроэнергии до 150 кВт, не обязательно посещать офисы обслуживания: достаточно зайти в "Личный кабинет" на сайте компании, заполнить электронную форму ввода заявки, загрузить отсканированные или сфотографированные документы, а затем в режиме "онлайн" отслеживать этапы выполнения процедуры. Для подписания договора клиенты компании могут воспользоваться цифровой подписью.

Упростить коммуникации между потребителями и электросетевой компанией призван портал "Светлая страна" (светлаястрана.рф), к которому "МРСК Волги" присоединилась в сентябре прошлого года. Платформа позволяет максимально оперативно решать вопросы, связанные с электроснабжением.