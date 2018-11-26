В 2018 году Сибирская генерирующая компания увеличила производство тепловой энергии на 73%

За 2018 год предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 46,2 миллиарда киловатт-часов электрической энергии и 46 миллионов гигакалорий тепла.

Выработка электрической энергии Сибирской генерирующей компании по итогам 2018 года составила 46,2 миллиарда киловатт-часов. Это на 28% больше, чем в 2017 году. Рост показателей произошел за счет включение в состав холдинга в начале 2018 года ТЭЦ в Новосибирске, Бийске и Куйбышеве. Суммарно тепловые станции СГК обеспечили 22% потребления электроэнергии в ОЭС Сибири и более 4% электроэнергии, вырабатываемой в России.

В декабре 2018 года предприятия СГК произвели 5,1 миллиард киловатт-часов электрической энергии.

Выработка тепловой энергии станциями и котельными СГК в 2018 году достигла 46 миллионов гигакалорий. Эта величина превышает показатель 2017 года на 73%. Значительную долю прироста также обеспечили присоединившиеся предприятия Новосибирской области и Бийска. Но даже без их учета рост производства тепла составил бы порядка 12%. Он произошел за счет низких температур в зимние месяцы – среднегодовая температура наружного воздуха в городах присутствия СГК в 2018 году была ниже на 2,2 градуса по Цельсию, чем в 2017, а также за счет продолжительного отопительного сезона. В 2018 году в городах Сибири он был длиннее, чем в предыдущем году более, чем на 10 дней. Кроме того, в 2018 году к объектам СГК во всех регионах были подключены новые потребители и увеличена тепловая нагрузка за счет замещения локальных котельных мощностями ТЭЦ, что также стимулировало рост отпуска тепловой энергии.