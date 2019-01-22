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Модернизация

Владивостокская ТЭЦ-2 включила в работу генератор №3

Владивостокская ТЭЦ-2 включила в работу генератор №3

21 января 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" в лице главного инженера Евгения Новикова обратился к новосибирскому заводу "Элсиб" за оказанием технической помощи по восстановлению статора генератора №3 Владивостокской ТЭЦ-2.

Оперативно был командирован персонал, руководителем центра продаж и сервиса Сергеем Колбиным организована работа в двухсменном режиме. Сотрудники центра, под руководством шеф-инженера Ивана Синицина, досрочно решили сложную техническую задачу — перемотку статора генератора с высоким качеством работ, что подтверждено успешными проведенными высоковольтными испытаниями и включением генератора в работу.

Energyland

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