Владивостокская ТЭЦ-2 включила в работу генератор №3

Филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" в лице главного инженера Евгения Новикова обратился к новосибирскому заводу "Элсиб" за оказанием технической помощи по восстановлению статора генератора №3 Владивостокской ТЭЦ-2.

Оперативно был командирован персонал, руководителем центра продаж и сервиса Сергеем Колбиным организована работа в двухсменном режиме. Сотрудники центра, под руководством шеф-инженера Ивана Синицина, досрочно решили сложную техническую задачу — перемотку статора генератора с высоким качеством работ, что подтверждено успешными проведенными высоковольтными испытаниями и включением генератора в работу.

Energyland