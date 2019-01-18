Александр Новак: "Тема продолжения транзит газа через Украину после 2019 года была основной на трехсторонних переговорах"

С участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, заместителя председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича и Министра иностранных дел Украины Павла Климкина состоялись трехсторонние переговоры в формате Российская Федерация – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года.

Как отметил глава Минэнерго России по завершению переговоров, тема продолжения транзит газа после 2019 года была основной на переговорах. По его словам, переговоры прошли в конструктивном ключе.

“Мы договорились, что в мае проведем очередную встречу на министерском уровне, чтобы к тому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта”, - сказал Министр.

По словам Александра Новака, Россия готова сохранить транзит газа через Украину при выполнении нескольких важных условий.

“Базовым условием является коммерческая привлекательность, создание таких условий, которые были бы конкурентоспособны по отношению к другим направлениям, - пояснил Министр. - Кроме того, “Газпром” и “Нафтогаз” находятся в судебных разбирательствах: апелляционная инстанция должна рассмотреть апелляционный иск “Газпрома” к “Нафтогазу”. Это тоже важное условие выработки конкретных параметров контракта с 2020 года”.

Министр особо подчеркнул, что при подписании нового контракта важно найти компромисс и соблюсти баланс интересов, который существовал при подписании уже действующих контрактов.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли стороны возобновление закупок газа непосредственно Украиной, Александр Новак отметил, что Украина рассчитает свои будущие потребности в газе, но в настоящий момент ведет закупки газа через Словакию.

“При этом в рамках двусторонней встречи с Марошем Шефчовичем мы обсуждали, что в настоящий момент запасы газа в ПХГ Украины ниже, чем год назад на 1 млрд 320 млн куб м газа”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

В рамках двусторонней встречи Александра Новака и Мароша Шефчовича сороны также обсудили грядущее отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ.

“Нам сообщили срок, к которому произойдет выход, - это 1 января 2025 года. Я считаю, что мы полностью готовы к этому. Мы провели значительные инвестиции в Калининградскую электрическую систему. Но выходить из проекта, по нашему мнению, все же нецелесообразно”, - отметил глава Минэнерго России.