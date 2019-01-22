Ивановский кабельный завод расширяет производство

Это производственная линия по центровке силового кабеля – особая гордость Ивановского кабельного завода. Современное оборудование, которое позволяет наложить симметричную изоляцию, чтобы оболочка кабеля была одинаковой со всех сторон. Само центрует, само экономит.

"Имеет четыре точки центровки, тем самым этими болтами мы можем центровать и выдерживать нужный эксцентриситет. Ну соответственно толщина оболочки, выдерживаем как нам нужно – по ГОСТу. И, собственно, в этих рамках мы и экономим", – рассказал технолог Валерий Аникаев.

Качество – конек предприятия. Но и боль. Трудно найти покупателей на продукцию, соответствующую всем ГОСТам, в Ивановской области. Местные предприятия предпочитают подешевле. Рынки сбыта продукции в основном – Санкт-Петебург, Казань, Нижний Новгород, Москва. Работают с крупными электротехническими компаниями. Сотрудничают и со строителями.

"Из реализованных объектов – это аэропорт "Домодедово". Терминал Б полностью укомплектован слаботочной продукцией производства Ивановского кабельного завода", – сообщил Василий Исаев, директор Ивановского кабельного завода.

Ивановский кабельный завод только два с половиной года на рынке. Но уже производит более 700 видов кабеля. На предприятии трудятся 130 человек. Круглые сутки, в 4 смены. По итогам прошлого года выпустили около 30 тысяч километров проводов. Собираются расширять производство и осваивать экспорт.

"И мы планируем скачок еще порядка 60% без дополнительных инвестиций в оборудование".

Но без помощи государства все равно не обойтись, обращается к губернатору директор завода. Речь – о льготном кредитовании.

"И такая возможность у нас есть. Благодаря федеральному проекту по малому бизнесу у нас есть возможность субъекты малого и среднего предпринимательства кредитовать по ставке 8,5%. У нас в Ивановской области, и в стране в целом, через специальные институты поддержки. Вот коллеги сейчас эту возможность рассматривают. Она им интересна", – сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Власти рассмотрят возможность размещения новой производственной площадки на одной из монотерриторий региона.

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