Промышленный принтер, потребляющий меньше энергии, чем обычная лампочка накаливания

Компания Paul Leibinger GmbH & Co KG (Германия) разработала струйный принтер для маркировки промышленных продуктов, который потребляет всего 20 Вт электроэнергии. Новое маркирующее устройство потребляет меньше энергии, чем большинство ламп накаливания и более экономично, чем многие другие печатающие системы. Компания также интегрировала в это устройство систему переработки, которая сокращает расход растворителя на 50%.

Для промышленного сектора уже закончилось время дешёвой электроэнергии. Цены на электричество стабильно растут с 2016 года и становятся тяжким бременем для промышленности. Компании пытаются сократить расходы на электроэнергию где только возможно, а достигать экономии электроэнергии можно не только на больших машинах и системах, но также на небольших устройствах, таких как лампы, вентиляторы и принтеры. Это теперь наглядно доказано специалистами компании Paul Leibinger - производителя струйных принтеров для непрерывной печати, предназначенных для нанесения маркировки, содержащей такую информацию, как номер партии, срок годности и 2D-коды.

Новый принтер компании Paul Leibinger потребляет всего 20 Вт благодаря использованию энергосберегающей электроники и конструкции, устраняющей необходимость в наличии внутренних вентиляторов. Для сравнения: системы, которые маркируют продукты при помощи лазеров и широко используются в промышленности, не только потребляют несколько сотен ватт мощности при нанесении маркировки методом гравировки, но также выделяют озоносодержащие газы, для удаления которых требуются активно потребляющие электроэнергию системы фильтров. Струйные принтеры для непрерывной печати намного экономичнее с точки зрения энергоэффективности.

Для того чтобы защитить людей и окружающую среду, компания Paul Leibinger также работает над дальнейшим сокращением потребления растворителей. Важным шагом в этом направлении является разработка системы переработки EcoSolv, которая интегрируется в корпус принтера. Эта система конденсирует испаряющийся растворитель из выхлопного сопла принтера и возвращает его в резервуар для хранения. Расход растворителя может быть, таким образом, сокращён примерно на 50%. Это приводит к снижению уровня летучих органических веществ, сокращению отходов упаковочного материала и снижению издержек на расходные материалы. Система переработки EcoSolv - опциональный компонент всех новых моделей маркировочных принтеров.

Старые модели принтеров могут быть модернизированы. Комплект для модернизации включает систему регенерации, которая может быть интегрирована в печатающие устройства. Эта система совместима со всеми чернилами на основе стандартных красителей.