Гайский ГОК запустил в работу новую флотомашину

ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) запустил в работу новое флотационное оборудование. Шестикамерная флотомашина марки SOMEX установлена в главном корпусе обогатительной фабрики взамен отслужившего свой срок устройства.

"Новая машина вдвое меньше своей предшественницы. Ее камеры имеют объем 25 кубических метров каждая против камер с объемом 50 кубических метров на демонтированном оборудовании, - комментирует главный инженер Обогатительной фабрики комбината Алексей Винокуров. - Это обусловлено тем, что на фабрике кардинально изменилась технология обогащения, и для данной операции больше не требуется оборудование с такими большими камерами".

Специалисты также отмечают, что за счет уменьшенного объема камер достигается снижение потребления энергоресурсов. Кроме того, новую технику отличает высокое качество выдаваемого продукта, простота и надежность в обслуживании. В ближайшее время на фабрике планируют установить еще одну такую же шестикамерную флотомашину.

Работы по демонтажу старого оборудования и сборку нового были выполнены в течение полугода. Фундаменты под него устанавливали работники ремонтно-строительного участка комбината, монтаж флотомашины, электрических и кабельных сетей производился силами ремонтно-механического завода и энергоцеха предприятия. В монтаже трубопроводов участвовали специалисты механической службы обогатительной фабрики, а автоматику помогали отлаживать сотрудники центральной лаборатории автоматики и вычислительной техники ГГОКа. Для ввода новой флотомашины в технологический процесс были установлены два насоса ГРАТ-350, смонтированы десятки метров нагнетательных трубопроводов.

Все ремонтно-монтажные работы, которые ведутся на Обогатительной фабрике комбината, проходят в круглосуточном режиме согласно установленному графику, без остановки действующего производства, снижения качества и количества выпускаемой продукции - медного и цинкового концентратов. Общая сумма капитальных вложений УГМК, направленных на модернизацию обогатительной фабрики Гайского ГОКа, в 2018 году составила порядка 250 млн рублей. На эти средства также, в частности, были введены в эксплуатацию четырехкамерная флотомашина – РИФ 25, две насос-гидроциклонные установки, установлены фундаменты под приобретенный пресс-фильтр Larox.

Справка:

Флотация (франц. flottation, от flotter - плавать) - процесс разделения мелких твёрдых частиц (главным образом минералов) в водной суспензии (пульпе), основанный на различии их в смачиваемости водой.

При пенной флотации пузырьки газа прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности, образуя минерализованную пену, а хорошо смачиваемые водой (гидрофильные) частицы остаются в объеме остаточного продукта.