МОЭСК завершила масштабную реконструкцию подстанции "Люблино"

В рамках инвестиционной программы ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") завершена реконструкция подстанции (ПС) 110/10 кВ "Люблино".

Реконструкция проводилась в несколько этапов и была усложнена тем, что работы производились на территории действующей подстанции, оборудование которой находилось под напряжением. При строительстве производилось только частичное отключение действующего оборудования, поэтому потребители подстанции не ощутили перебоев в электроснабжении.

На первом этапе реконструкции ПС "Люблино" (в 2013 году) энергетики филиала ПАО "МОЭСК" – "Московские высоковольтные сети" заменили трансформатор Т-1 мощностью 25 мегавольтампер (МВА) на трансформатор мощностью 40 МВА.

Аналогичной замене подлежал в 2015 году трансформатор Т-2 мощностью 25 МВА на новый – мощностью 40 МВА.

Следующим этапом, в период с марта 2017 года по декабрь 2018 года, произведён демонтаж старых и монтаж новых металлоконструкций под оборудование открытого распредустройства (ОРУ) 110 кВ, установлены новые разъединители 110 кВ с моторным приводом, новые элегазовые выключатели 110 кВ. Прежнее комплектное распределительное устройство 10 кВ в два этапа заменено на новое, с вакуумными выключателями. Выполнена замена трансформаторов собственных нужд и другого оборудования. На подстанции смонтирован новый щит управления с микропроцессорными релейными защитами, организовано автоматизированное рабочее место для оперативного персонала. Произведен перевод кабельных линий из КРУН 10 кВ в новое КРУ 10 кВ.

После проведенных пусконаладочных работ и высоковольтных испытаний новое оборудование подстанции введено в работу. В результате масштабной модернизации установленная мощность подстанции "Люблино" возросла с 50 до 80 МВА, электроснабжение потребителей стало надежнее, а обслуживание энергообъекта – безопаснее и эффективнее.

Подстанция обеспечивает электроэнергией станцию метро "Марьино", одно из крупнейших в Москве лечебных учреждений для железнодорожников и членов их семей – Дорожную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, торговый комплекс "Люблинское поле", ГБУ "Реалибитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", КНС "Курьяново", КНС "Марьино" и много других социально значимых объектов и жилых микрорайонов в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) г. Москвы.