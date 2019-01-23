Минстроем России разработаны изменения в законодательство, уточняющие критерии аварийного жилья

Минстрой России подготовил изменения в постановление правительства Российской Федерации, которые конкретизируют критерии аварийного жилья и вводят понятие ветхого многоквартирного дома. Об этом 23 января сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на заседании Государственной Думы в рамках "правительственного часа".

"На первом этапе программа расселения аварийного жилья реализуется на основании успешно зарекомендовавших себя механизмов расселения. Второй этап проекта включает запуск новых механизмов. При ведомстве создана рабочая группа по разработке законодательства, которая уже концептуально поддержала предложения министерства; проработаны инструменты поддержки инвесторов, которые реализуют проекты развития территорий; подготовлены изменения в Федеральный закон, которые позволят расходовать федеральные средства на субсидирование граждан и поддержку застройщиков, реализующих проекты освоения территорий. Принятие указанных законодательных изменений планируется в первом полугодии 2019 года", - прокомментировал Владимир Якушев.

Он также напомнил, что для реализации федерального проекта по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года, планируется за 6 лет направить более 500 млрд руб. Таким образом, будет обеспечено расселение более 660 тыс.человек из12 млн кв м жилья.

