На благоустройство Нижнекамска в 2019 году выделят почти миллиард рублей

План капитального ремонта

Основные расходы коснутся капитального ремонта жилых многоэтажных домов – на это выделено почти 600 млн рублей.

(Казань, 22 января, "Татар-информ"). 926 млн рублей будет вложено в благоустройство Нижнекамска в 2019 году по линии исполкома города – об этом на еженедельной планерке сообщил глава ведомства Денис Баландин, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

"Основные расходы коснутся капитального ремонта жилых многоэтажных домов. На это выделено почти 600 млн рублей", – сообщил руководитель исполкома района.

Ремонт проведут в 125 домах – в 15 заменят водопровод, в 48 отремонтируют систему теплоснабжения, в 16 – канализацию, в 29 – электропроводку, в восьми домах появится 27 новых лифтов, 44 многоэтажки обзаведутся новой кровлей, а 30 домов ожидает ремонт фасадов.

По словам Дениса Баландина, наиболее остро сейчас стоит вопрос ремонта подъездов. Половину из них обновили в предыдущие годы, предстоит ремонт еще более полутора тысяч подъездов. 575 из них отремонтируют в 2019 году, на это понадобится 192 млн рублей. Лестничные клетки будут обновлены комплексно: заменят деревянные рамы на пластиковые, входные двери утеплят (все это минимизирует теплопотери), не забудут и об эстетичности – стены покрасят, потолки побелят, повесят новые почтовые ящики, проведут кабель-каналы для проводов, заменят мусоропроводные клапаны.

Еще 22 млн рублей уйдет на создание обратных циркуляционных линий для горячей воды в 60 домах – это касается старых многоэтажек. После модернизации их жителям не придется долго ждать, пока потечет горячая вода. С 2010 года современную систему установили в 243 домах, после 2019-го останется отремонтировать всего 22 дома.

Кроме того, в текущем году в Нижнекамске появится 19 новых детских площадок, модернизируется инфраструктура дачных поселков, будут прочищены ливневые системы, посажено 25 тысяч деревьев и кустарников, проложено под землю 17 километров подвесных линий коммуникаций, благоустроено городское кладбище.

"Все это станет возможным благодаря средствам, выделенным из местного и республиканского бюджетов по девяти специальным программам", – подытожил Денис Баландин.

"Татар-информ"