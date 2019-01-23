"Ростелеком" сделает Волжск светлее

В новый рабочий год вместе с
23 января 2019, 17:20
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика
"Ростелеком" заменит уличные светильники и установит систему автоматизированного управления освещением в городе Волжске Республики Марий Эл. Энергосервисный контракт с администрацией города подписан по результатам тендера.
До конца марта на улицах Волжска появятся 2179 новых светодиодных светильников, потребляющих в несколько раз меньше электричества по сравнению с натриевыми и ртутными лампами. Новая система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от времени суток или погодных условий.
"Решение по модернизации городского уличного освещения разработано под ключ: от проектирования до внедрения. Это инвестиционный проект "Ростелекома", рассчитанный на пять лет. Компания будет обслуживать систему, а инвестиции возвращать за счет экономии электроэнергии. По окончании контракта сэкономленные средства будут оставаться в бюджете Волжска", – рассказала директор филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком" Светлана Пашукова.
"Энергосберегающие технологии позволят сделать улицы Волжска светлее и безопаснее. Проект сократит расходы муниципалитета на электричество до 75 процентов, а эксплуатационные расходы – до 45 процентов. Потребление электроэнергии снизится не менее чем на 4,5 миллиона киловатт-часов", – отметил глава администрации Волжска Алексей Шишкин.