"Ростелеком" сделает Волжск светлее

"Ростелеком" заменит уличные светильники и установит систему автоматизированного управления освещением в городе Волжске Республики Марий Эл. Энергосервисный контракт с администрацией города подписан по результатам тендера.

До конца марта на улицах Волжска появятся 2179 новых светодиодных светильников, потребляющих в несколько раз меньше электричества по сравнению с натриевыми и ртутными лампами. Новая система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от времени суток или погодных условий.

"Решение по модернизации городского уличного освещения разработано под ключ: от проектирования до внедрения. Это инвестиционный проект "Ростелекома", рассчитанный на пять лет. Компания будет обслуживать систему, а инвестиции возвращать за счет экономии электроэнергии. По окончании контракта сэкономленные средства будут оставаться в бюджете Волжска", – рассказала директор филиала в Республике Марий Эл ПАО "Ростелеком" Светлана Пашукова.