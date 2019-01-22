Усть-Лабинские электросети провели в 2018 году техобслуживание и осмотр более четырех тысяч километров линий распредсети

Специалисты ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") на 100% от намеченного плана 2018 года выполнили работы по техническому обслуживанию электрооборудования распределительной сети в Кореновском, Выселковском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Бригады специалистов Усть-Лабинские электрические сети выполнили в течение прошлого года пешие обходы и технические осмотры порядка 4,3 тыс. км трасс воздушных линий электропередачи, а также более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ.

Произведены замена порядка 600 дефектных или отслуживших свой срок изоляторов, профилактические осмотры высоковольтных линий и опор, замеры изоляции на предмет выявления отклонений от параметров надежности и качества передачи электроэнергии.

– Было сделано немало, но еще больше предстоит сделать в будущем году. Ремонтная программа на 2019 год уже составлена. Мы продолжим модернизацию электросетевого комплекса в зоне ответственности филиала, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Кроме того, на всем протяжении ремонтируемых участков, в целях исключения пожаробезопасности и во избежание технологических нарушений вызванных падением деревьев на воздушные линии электропередачи, выполнена расчистка трасс охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности на общей площади свыше 81 га.