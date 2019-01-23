 
Подписаться на новости
Происшествия

В Самаре идут работы по восстановлению теплоснабжения

В Самаре идут работы по восстановлению теплоснабжения

23 января 2019, 09:50
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОРЫВ ТРУБОПРОВОДА

Обсудить на форуме

132 просмотра

22 января в 15-17 в Кировском районе г. Самары на ул. Старая Загора произошел порыв трубопровода (АО "Предприятие тепловых сетей") теплосети диаметром 1 000 мм.

В результате аварии горячая вода подтопила трамвайные пути, заблокировав пассажиров трамвая, их пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС России.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей 471 жилого дома (около 74 600 человек) и 41 социально значимого объекта (детские сады – 17;школы – 15; медицинские учреждения – 9) осуществляется по резервному трубопроводу на пониженных параметрах.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Режим ЧС введен в районе Хабаровского края, где оползень перекрыл реку
Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к сети после инцидента
Глава компании
Сбой на подстанции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно