В Самаре идут работы по восстановлению теплоснабжения

22 января в 15-17 в Кировском районе г. Самары на ул. Старая Загора произошел порыв трубопровода (АО "Предприятие тепловых сетей") теплосети диаметром 1 000 мм.

В результате аварии горячая вода подтопила трамвайные пути, заблокировав пассажиров трамвая, их пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС России.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей 471 жилого дома (около 74 600 человек) и 41 социально значимого объекта (детские сады – 17;школы – 15; медицинские учреждения – 9) осуществляется по резервному трубопроводу на пониженных параметрах.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.