Активная фаза строительства нового ЦБК в Лесосибирске может начаться после февраля

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, которому принадлежит Лесосибирский ЛДК № 1, завершает проектирование нового целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае.

Об этом стало известно после встречи губернатора региона Александра Усса в Москве с генеральным директором холдинга Михаилом Шамолиным.

По словам Шамолина, в феврале этого года Segezha Group начнет процедуру получения разрешительной документации на строительство ЦБК, чтобы приступить к активной фазе проекта.

Летом 2017 года Segezha Group сообщала о том, что соинвестором строительства крупного ЦБК в Лесосибирске станет Китайская корпорация инжиниринга САМС. Комбинат должен появиться на промплощадке Лесосибирского ЛДК № 1, который сейчас производит только пиломатериалы. . Инвестиции в проект оценивались в 0,8–1,1 млрд долларов.

Segezha Group (входит в структуру активов АФК "Система") – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов. В его состав входят российские и европейские предприятии, география представительств группы охватывает 11 государств. Продукция реализуется в 88 странах мира. Холдингу принадлежат два ЦБК — Сегежский (Карелия) и Сокольский (Вологодская область).

АО "Лесосибирский ЛДК №1" — один из крупнейших в России производителей пиломатериалов, древесноволокнистых плит. Ежегодно перерабатывает свыше 1 млн кубометров круглого леса. Является одним из градообразующих предприятий Лесосибирска, обеспечивая рабочими местами 3,7 тыс. человек. С 2016 года ЛДК вошел в состав Segezha Group.

Весной 2017 года сообщалось о намерении компании ООО "Сибирский лес" построить в Емельяновском районе под Красноярском целлюлозно-бумажный комбинат мощностью в 600 тыс. тонн крафт-целлюлозы из хвойных пород и 330 тыс. тонн растворимой целлюлозы из берёзы. Строительство планировали начать во втором квартале 2017 года.

«7 канал Красноярск»