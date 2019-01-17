Энергетики поддержали "Большие вызовы"

Якутскэнерго выступило партнером конкурса научно-технологических проектов.

В январе этого года в Якутске прошел региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" среди школьников республики. Якутскэнерго выступило партнером конкурса, который позволяет как можно раньше выявить и развить одаренных детей, проявляющих способности и интерес к проектной, научно-исследовательской, инженерно-технической работе.

16 старшеклассников со всех концов Якутии объединились в команду по направлению "Современная энергетика". В нее вошли ученики школ из Якутска, Горного, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Нерюнгринского и Нюрбинского районов. Они трудились над решением кейса "Проектирование интеллектуальной электрической энергосистемы в Якутии". Руководили разработкой проекта представители Физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова. Сотрудники Якутскэнерго выступили в качестве экспертов конкурса.

Чтобы получить более полное представление о предприятиях энергетики ребята познакомились с историей и современностью отрасли, побывав на экскурсии по Якутской ГРЭС-2 и в музее энергетики.

"Мы системно сотрудничаем с Министерством образования Якутии и университетом в мотивации ребят, которые проявляют себя в научно-техническом творчестве, – отмечает эксперт конкурса, начальник Управления инновационного развития и инвестиций Якутскэнерго Андрей Саначев. – Квалифицированные кадры возможно подготовить. Но без азарта изыскателя, который встречается у будущих энергетиков именно на таких соревновательных площадках, трудно представить себе хорошего рационализатора. Поэтому Якутскэнерго большое внимание уделяет задаче поощрить этот интерес, поддержать инженерный огонь в глазах сегодняшних школьников и студентов".

Всего в конкурсе приняли участие 40 тысяч учеников 8-10 классов со всей России, имеющих достижения в области математики и естественных наук, технологического образования и проектной деятельности.