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Инвестиции (проекты)

"Газпром" в 2019 году направит на проект "Сила Сибири" 147,5 млрд рублей

"Газпром" в 2019 году направит на проект "Сила Сибири" 147,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

В том числе, на строительство линейной части будет выделено 117,1 миллиарда рублей, на компрессорные станции - 30,4 миллиарда рублей.

В конце ноября сообщалось, что "Газпром" незначительно повысил оценку инвестиций компании в строительство газопровода "Сила Сибири" в 2018 году - до 219 миллиардов рублей.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.

РИА Новости

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