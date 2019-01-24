Генподрядчика для второго этапа строительства Багаевского гидроузла определят весной

В штабе по строительству Багаевского гидроузла состоялось совещание под председательством руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова, на котором обсудили ход строительства объекта. В мероприятии приняли участие представители минтранса России и Ростовской области, застройщика, генерального проектировщика, генподрядчика.

Напомним, реализация проекта пройдет в два этапа. На первом этапе предусмотрено проведение подготовительных работ, на втором - строительство основных сооружений напорного фронта и обустройство руслового водохранилища.

Фактический срок завершения работ по первому этапу перенесен с декабря 2018 года на конец марта 2019 года по объективным причинам – из-за проведения разминирования территории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и подъема остатков затонувшего флота, а также соблюдения подрядчиком действующих ограничений на выполнение работ в пойме Дона в период с 1 марта по 31 октября, связанных с нерестом и скатом молоди рыбы.

Сдвиг сроков подготовительного этапа не скажется на сроках реализации проекта в целом, отметили на совещании. Что касается второго этапа, получено положительное заключение по результатам проектирования объектов основного периода, проведение конкурсных процедур по определению генерального подрядчика намечено на 1 квартал текущего года.

В настоящее время выполнены работы по разбивке осей объектов капитального строительства на местности и разбивке строительной сетки. Произведен монтаж опор временной линии электропередач. На объект поставлен основной объем инертных материалов. Подготавливаются карты намыва - основания для будущих зданий и сооружений. В акватории работают земснаряды, которые обеспечивают подачу пульпы на площадки.

- Этот объект находится на особом контроле министерства транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, правительства России. Он включен в комплексный план модернизации транспортной системы нашей страны, стоит под номером один в перечне поручений президента по оздоровлению Цимлянского водохранилища, - подчеркнул глава Росморречфлота Юрий Цветков. - Значение Багаевского гидроузла трудно переоценить. Он комплексно решает вопросы, связанные с судоходством, орошением земель, водоснабжением населения. Проект прошел все необходимые экспертизы, он реализуется с соблюдением всех требований действующего законодательства. - Стоит отметить, что общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна с учетом транзита по итогам прошлого года составил более 38 млн тонн. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, - добавил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. - Объемы растут, поэтому одна из задач – развивать судоходный путь по Дону, который играет важнейшую роль в обеспечении перевозок внутренним водным транспортом.

Строительство Багаевского гидроузла утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2016 № 725 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Стоимость объекта - 22 млрд рублей.

Государственным заказчиком является Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), застройщиком – ФБУ "Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей", генеральным проектировщиком - АО "Акватик" (г. Москва), генеральным подрядчиком по первому этапу - АО "Стройтрансгаз" (г. Москва).

Техническим заданием предусмотрено размещение гидроузла с компоновкой основных сооружений в створе реки на 3089 км судового хода Единой глубоководной системы. Такое расположение позволяет удачно разместить рыбопропускные сооружения.

По экспертным оценкам, Багаевский гидроузел – это уникальный объект, адаптированный к условиям фактической водности Дона. В условиях маловодия он обеспечит подпор, а когда воды в реке достаточно, будет находиться в бесподпорном режиме, не оказывая воздействия ни на качество воды, ни на подтопление территории или миграцию водных биоресурсов.

В целях минимизации негативного воздействия гидроузла на окружающую природную среду удалось снизить нормальный подпорный уровень верхнего бьефа с первоначально заявленных 2,8 метра до двух метров. Это позволило значительно сократить площадь подтопления территорий приречных районов, находящихся в зоне строительства.

- В результате Дон не выйдет за пределы своего русла и затопление территории фактически сводится к нулю, а подтопление настолько незначительно, что интересы проживающих здесь дончан не будут затронуты, - прокомментировал Виктор Шкура, ведущий научный сотрудник Российского научно-технического института проблем мелиорации. - Кроме того, на гидроузле усилиями проектировщиков создана беспрецедентные условия для регулирования состояния рыбного хозяйства. Это техническое решение заслуживает самой высокой оценки.

Официальный портал правительства Ростовской области