"Главгосэкспертиза" выдала заключение на строительство кольцевой линии метро в Петербурге

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24 января 2019, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: МЕТРО
Отрасль: Строительство
"Главгосэкспертиза России" выдала заключение на строительство Кольцевой линии метрополитена Петербурга.
Пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России" сообщает о выданном заключении по итогам проведения экспертизы материалов обоснования инвестиций на строительство участка Кольцевой линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Большой проспект-2" до станции "Лесная-2".
"В соответствии проектируемый участок трассы станет первой очередью строительства Кольцевой линии метрополитена… Трасса рассматриваемого участка Кольцевой линии… будет проложена с устройством пересадочных узлов также на действующие и проектируемые станции Лахтинско-Правобережной, Приморской, Московско-Петроградской и Кировско-Выборгской линий метрополитена".
В границах будущего участка линии предусмотрены станции "Большой проспект-2", "Василеостровская-2", "Петроградская-2", "Кантемировская" и "Лесная-2", а также "Спортивная". Последняя рассматривается как пересадочный узел Фрунзенско-Приморской и Кольцевой линий.