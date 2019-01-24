Губернатор Игорь Руденя вручил награду генеральному директору ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорю Маковскому

23 января в Правительстве Тверской области Губернатор Игорь Руденя вручил генеральному директору ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорю Маковскому почетную грамоту за высокий профессионализм и значительный личный вклад в проведение всероссийских учений энергетиков на территории Тверской области.

"В ходе учений был проделан огромный объем работ. Сегодня мы видим, что количество аварий в энергосистеме сократилось. Работы были выполнены на самом высоком уровне", - отметил Игорь Руденя. Глава региона поблагодарил руководителя и сотрудников компании "МРСК Центра" за важный вклад в обеспечение надёжного электроснабжения тверского региона.

В своём ответном благодарственном слове глава ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" сказал: "Благодарю главу региона за высокую оценку деятельности компании на территории Тверской области, а также за эффективное взаимодействие в части решения вопросов, связанных с электроснабжением потребителей. Совместная работа энергетиков и региональной власти приносит свои ощутимые результаты. Так, в сопоставимых условиях в сравнении с прошлом годом аварийность в электрических сетях тверского филиала МРСК Центра уже сократилась в 10 раз. На будущее планируем стабилизировать этот успех".

Напомним, Учения энергетиков стартовали в Тверской области 22 сентября. За три месяца был выполнен трёхлетний план филиала "МРСК Центра" - "Тверьэнерго". Расчищено 12700 га и расширено 1103 га просек воздушных линий электропередачи, 549 км обычного провода заменено на самонесущий изолированный. Масштабные мероприятия ПАО "Россети" позволили повысить устойчивость энергоснабжения Тверской области и снизить аварийность на сетях на 50%.

Также энергетики устраняли аварийные дефекты на электросетях Верхневолжья. Установлена 11901 железобетонная опора воздушных линий, свалено более 30800 деревьев, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В учениях на территории Верхневолжья были задействованы сотрудники 20 филиалов "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья", специалисты ГУ МЧС России по Тверской области, ГБУ "ЛПЦ Тверьлес", подрядных организаций. При проведении работ использовалось свыше 1160 единиц техники.

21 декабря, на закрытии учений, Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ПАО "МСРК Центра" Игорь Маковский вручили ключи от новой техники начальникам районов электрических сетей Тверской области. Обновление парка спецтехники компании "Тверьэнерго" предусмотрено Программой модернизации энергоснабжения Тверской области. Как сообщил Игорь Маковский, всего в течение осенне-зимнего периода 2018-2019 годов запланирована поставка более 200 единиц техники. Новые машины позволят энергетикам успешно решать задачи по обеспечению планового развития электросетей, и оперативного устранения технологических нарушений.