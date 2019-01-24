Нижний Новгород: "Ростелеком" перевел договоры в онлайн

"Ростелеком" начал заключать с нижегородскими абонентами договоры в электронной форме. Цифровой сервис упрощает процедуру оформления документа и обеспечивает надежность его хранения. Услуга доступна новым и подключающим дополнительные услуги абонентам.

Для заключения электронного договора клиенту достаточно с помощью собственного смартфона или другого персонального устройства заполнить на специальном ресурсе "Ростелекома" необходимые поля и "подписать" его. Аналогом цифровой подписи служит код, полученный по sms. После подписания документ автоматически направляется в электронный архив компании, а абонент сохраняет его на своем устройстве.

Вероника Дерябина стала первым абонентом в Нижнем Новгороде, оформившим электронный договор на оказание услуг от "Ростелекома": "Я в декрете и много времени провожу в сети, в том числе заказываю и оплачиваю товары онлайн. Предложение заключить договор в электронном виде меня заинтересовало. Оформление документа не заняло много времени. Теперь договор всегда у меня под рукой".

"Компания активно развивает электронные сервисы, которыми можно воспользоваться в любое время и в любом месте. Особенно они популярны среди интернет-пользователей, предпочитающих онлайн, – рассказывает Антон Назаровский, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком". – Электронный договор мы запустили в Поволжье в декабре 2018 года. Услугой уже воспользовались три тысячи абонентов. Пока сервис доступен в Оренбурге, Саранске, Казани и Нижнем Новгороде. В остальных регионах ПФO он заработает до конца первого квартала. У электронного договора множество плюсов. Для компании – снижение затрат на подготовку и обработку документов, а для абонентов – простота и удобство в оформлении и хранении".

Цифровой договор не единственно возможный способ оформления договорных отношений. Клиент вправе выбрать и бумажный вариант.