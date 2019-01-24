"Росатом" создаст компанию-отраслевой интегратор в сфере цифровых продуктов

Госкорпорация "Росатом" создаст компанию-отраслевой интегратор в области цифровых продуктов "Русатом-Цифровые решения", следует из решения совета директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли), опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению, новая компания будет полностью принадлежать "Атомэнергопрому".

Активное внедрение цифровых продуктов - одно из приоритетных направлений развития "Росатома". Госкорпорация повышает эффективность работы своих предприятий благодаря внедрению собственных цифровых решений, которые "Росатом" готов предложить ключевым отраслям отечественной экономики.

Осенью прошлого года "Росатом" утвердил собственную стратегию развития цифровых технологий, к которой прилагается дорожная карта по разработке и внедрению цифровых продуктов. Стратегия направлена на создание передовых цифровых продуктов и повышение их конкурентоспособности, в том числе на мировых рынках, а также на содействие развитию государственной программы "Цифровая экономика".

РИА Новости