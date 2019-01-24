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Инвестиции (проекты)

Россия и Китай создадут с нуля крупный холдинг в сфере цветной металлургии

Россия и Китай создадут с нуля крупный холдинг в сфере цветной металлургии

24 января 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СОТРУДНИЧЕСТВО, КИТАЙ
Отрасль: Строительство Металлургия 

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В России планируется с нуля создать одну из крупнейших компаний на рынке цветной металлургии. Профинансирует проект российско-китайский фонд. Также вложиться в реализацию проекта планируют и арабские инвесторы. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Буквально в ближайшие две-три недели мы объявим о довольно крупной инвестиции в российский проект с нуля по созданию одного из крупнейших игроков в цветной металлургии РФ", — приводит "Коммерсантъ" слова Дмитриева.

Глава РФПИ пояснил, что компания займется разработкой уже существующего большого месторождения, которое долгое время простаивало. Продукция этого холдинга цветной металлургии будет поставляться в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай находится в числе лидеров по зарубежным инвестициям в российское производство. В 2018 году доля китайских вложений составляла 6,6% и продолжает постоянно расти.

REGNUM

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