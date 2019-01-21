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Мероприятия

СПЕЦКАБЕЛЬ получил новые отзывы о качестве кабельной продукции

СПЕЦКАБЕЛЬ получил новые отзывы о качестве кабельной продукции

24 января 2019, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Кабельный завод "Спецкабель" получил два новых отзыва - благодарственные письма пришли от АО "ПКБ "РИО", а также от Зеленодольского завода имени А.М. Горького. Компании выражают предприятию признательность за оперативную поставку и качество кабельной продукции.

АО "ПКБ "РИО" благодарит "Спецкабель" и лично генерального директора Андрея Васильевича Лобанова за досрочное изготовление и поставку кабельных изделий. Руководитель С.Н. Беленов отмечает, что ответственность сотрудников нашего завода способствовала своевременной сдаче опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Напомним, что "ПКБ "РИО" работает для ВМФ России - проектирует автоматизированные корабельные комплексы связи, а также информационно-управляющие системы.

Руководство Зеленодольского завода имени Горького подчеркивает, что за время сотрудничества "Спецкабель" зарекомендовал себя надежным партнером. Заказы поставлялись в сроки, не возникало вопросов по их качеству. Этот клиент регулярно приобретает кабели, применяемые на военных кораблях. Завод строит для ВМФ России сторожевые, малые ракетные, малые артиллерийские, патрульные корабли, катера специального назначения. Заместитель генерального директора по финансам и экономике - главный бухгалтер К.П. Кузьменко подчеркнул в благодарственном письме, что продукция "Спецкабеля" соответствует российским и международным стандартам.

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Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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