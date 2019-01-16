Свыше 130 социально значимых объектов подключены к сетям МРСК Юга в 2018 году

В 2018 году специалисты ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") присоединили к своим сетям более 130 социально значимых объектов в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Общая мощность подключенных объектов составила свыше 3,8 МВт.

Среди подключенных к электросетям МРСК Юга в 2018 году свыше 60 фельдшерско-акушерских пунктов, большая часть которых в Ростовской области, больницы в Володарском и Черноярском районах Астраханской области, более 20 детских образовательных учреждений, Дома культуры и сельские клубы во всех регионах присутствия компании, спортивные площадки, библиотеки, музеи и пожарные части.

Также, в прошлом году МРСК Юга осуществила технологическое присоединение крупных объектов - 5 солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью свыше 100 МВт, тяговых подстанций в Ростовской области (более 230 МВт), обеспечила увеличение генерируемой мощности Ростовской ТЭЦ-2 и Центральной котельной Ростова-на-Дону. В марте прошлого года специалисты МРСК Юга осуществили технологическое присоединение стадиона "Ростов-Арена", подключенная мощность составила 14 МВт.