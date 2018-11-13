Умный дом в умном городе: школьники научат обходиться без энергоносителей и быть энергоэффективными

Сразу в двух масштабных конкурсах, посвященных современным технологиям в энергетике, могут принять участие школьники российских регионов. Авторы лучших идей и разработок получат дополнительные баллы к ЕГЭ и поедут на тематическую смену "#ВместеЯрче" в ВДЦ "Орленок" и на Всероссийский летний образовательный форум "Энергия молодости".

Цифровизация – одна из приоритетных тем для российской и мировой энергетики: энергетика и направление "Smart City" включены в национальную программу "Цифровая экономика РФ".

"Безусловно, весь мир движется в сторону цифровизации, развиваются и активно внедряются новые технологии, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Можно привести множество примеров по различным отраслям – нефть, газ, электроэнергетика становятся более умными, цифровыми. Мы рассчитываем, что цифровизация позволит оптимизировать издержки и управленческие процессы, внедрить искусственный интеллект, который будет принимать решения", − отмечает Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Стремясь привлечь молодежь к поиску оригинальных решений для российской энергетики, фонд "Надежная смена" посвятил теме цифровизации и современных технологий в энергосбережении два ежегодных общероссийских командных проекта для школьников. Цель этих проектов − популяризация знаний об энергетике среди школьников, формирование у них позитивного и ответственного отношения к этой области знаний, выявление наиболее перспективных учащихся, которые заинтересованы в будущем связать свою судьбу с энергетикой.

Старшеклассники 9 – 11 классов могут принять участие в соревнованиях Школьной лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" и решить кейс "Электроснабжение города будущего". Представив, что перспективе в России могут быть введены ограничения или вовсе введены запреты на эксплуатацию атомных и тепловых электростанций, старшеклассники должны разработать инновационные решения для электроснабжения конкретного выбранного города и обеспечение его потребностей в электрической энергии.

Лучшие 50 команд примут участие в финале Школьной лиги "CASE-IN" на базе Тюменского индустриального университета 13 – 15 мая 2019 года.

Организаторами Школьной лиги "CASE-IN" выступают фонд "Надежная смена", НП "Молодежный форум лидеров горного дела", ООО "АстраЛогика" при поддержке Российского движения школьников и ведущих технических вузов России, в числе которых Тюменский индустриальный университет и Национальный исследовательский университет "МЭИ".

Регистрация участников Школьной лиги "CASE-IN" открыта до 15.03.2019 года по адресу http://case-in.ru/league/8/.

Работы принимаются до 18.03.2019 года.

Учащимся 6 – 10 классов предлагается поработать не только головой, но и руками. В ходе VIII Конкурса инженерных решений школьники должны создать действующие устройства по теме "Системы автоматизированного управления "умный дом" и активные энергетические комплексы". Конкурс пройдет в двух номинациях: техническое устройство, выполненное без применения микроэлектронных компонентов и техническое устройство с применением микроэлектронных компонентов.

Авторы лучших работ встретятся в финале Конкурса инженерных решений, который пройдет в рамках тематической смены "#ВместеЯрче" (июнь 2019 года, ВДЦ "Орленок", Краснодарский край) и Всероссийского летнего образовательного форума "Энергия молодости" (август 2019 года, ДОЛ "Сосновый бор", г. Кисловодск).

Организаторами Конкурса инженерных решений выступают АО "СО ЕЭС" и фонд "Надежная смена". Конкурс входит в систему подготовки молодежи Школа – вуз – предприятие, которую АО "СО ЕЭС" совместно с фондом реализует c 2007 года.

Регистрация участников Конкурса инженерных решений открыта до 01.03.2019 по адресу http://fondsmena.ru/project/kir2018.

Работы принимаются до 01.03.2018.

Решая кейс и создавая технические устройства, школьники продемонстрируют свои знания математики, физики, экологии, обществознания, русского языка; усилят навыки подготовки презентации и сопроводительного письма, командной работы и публичных выступлений.

Решения и работы участников Конкурса инженерных решений и Школьной лиги "CASE-IN" оценят эксперты – специалисты ведущих энергокомпаний России и профильных вузов. У лучших участников есть шанс продолжить знакомство с энергетической отраслью, приняв участие в тематической смене "#ВместеЯрче" в ВДЦ "Орленок" и во Всероссийском летнем образовательном форуме "Энергия молодости", а затем продолжить обучение по энергетическим специальностям в вузах – партнерах фонда "Надежная смена".

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