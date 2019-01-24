"Уралхиммаш" изготовит реакторное оборудование для "Татнефти"

ПАО "Уралхиммаш" (входит в ПАО ОМЗ) заключило контракт на изготовление пяти единиц реакторного оборудования для ПАО "Татнефть". Реакторы предназначены для установки по очистке водорода, которая строится на нефтеперерабатывающем комплексе "ТАНЕКО".

Завод должен изготовить и поставить:

- реактор предреформинга массой 52,6 тонн, диаметром 3,3 м, высотой почти 11 м.

- реактор гидрирования сернистых соединений высотой 9,85 м, диаметром 2,4 метра и массой 24,8 тонны;

- два реактора поглощения сероводорода 2200-R-0001 А/B, каждый высотой 6,6 метра, диаметром 2,4 метра и массой 23,15 тонн;

- реактор среднетемпературной конверсии высотой более 11 метров, диаметром 3,9 метра и массой 43,15 тонн.

Отгрузка готового оборудования должна завершиться в III квартале 2019 года.



Аналогичное оборудование Уралхиммаш изготовил для Татнефти в 2012 году.

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