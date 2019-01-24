В Самаре завершили ремонт тепломагистрали после крупной аварии

Энергетики завершили ремонт поврежденной тепломагистрали в Кировском районе Самары, вернуть тепло в дома более 62 тысяч жителей планируется в четверг во второй половине дня, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что со вторника АО "Предприятие тепловых сетей" устраняло повреждение на трубе с горячей водой диаметров 1000 миллиметров на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в связи с чем на резервную схему горячего водоснабжения на пониженных параметрах были переведены 471 жилой дом, где проживают около 74,6 тысячи человек, а также 17 детских садов, 15 школ и девять медицинских учреждений. Однако в среду вечером при заполнении системы после устранения аварии был выявлен новый порыв, который затронул 338 домов, в которых проживают более 62 тысяч человек, а также 17 детских садов, 15 школ и четыре поликлиники. В Кировском и Промышленном районах Самары был введен режим ЧС.

"В 7.00 (6.00 мск) завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения – 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении администрации Самары в микроблоге в Twitter.

По предварительным данным ГУМЧС по Самарской области, тепло в дома и соцобъекты вернут около 16.00 (15.00 мск) 24 января.

Ранее сообщалось, что на улице Воронежской в здании технического лицея развернут пункт временного размещения. При необходимости жителей также могут разместить в еще четырех школах Кировского и Промышленного районов, а также в семи санаториях. Однако, по последним данным ГУМЧС по региону, желающих покинуть свои квартиры не было. По информации администрации города, жителям Самары раздали 219 обогревателей.

РИА Новости