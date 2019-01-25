Алексей Текслер: "Компании и страны, которые вовремя воспользуются возможностями цифровизации, получат "ключи" к рынкам будущего!"

В Перми проходит межрегиональное совещание лидеров цифрового развития.

В трехдневном мероприятии принимают участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководители федеральных министерств, курирующие цифровую трансформацию в своих сферах, представители субъектов Российской Федерации, генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, а также представители Центра стратегических разработок, ГК "Росатом", ведущих телекоммуникационных компаний. Минэнерго России на совещании представляет Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер.

В первый день совещания состоялась сессия "Отраслевая цифровизация", посвященная цифровой трансформации отраслей российской экономики и реализации ведомственных проектов по цифровизации. В том числе, участники мероприятия обсудили перспективы внедрения цифровых решений в ТЭК и сформированный Минэнерго России проект "Цифровая энергетика".

В своем докладе Алексей Текслер отметил, что в глобальном масштабе цифровизация стремительно набирает обороты и уже практически становится синонимом конкурентоспособности. "Разворачивается настоящая технологическая гонка. Компании и страны, которые вовремя воспользуются возможностями цифровизации, получат "ключи" к рынкам будущего!", – заявил он.

Ведущие компании российского ТЭК также уже начали внедрять новейшие "интеллектуальные" технологии. Однако, по словам первого замглавы ведомства, для системного эффекта от цифровизации ТЭК необходим системный подход. Только так можно перейти от цифровизации производственных и бизнес-процессов на уровне отдельных компаний к цифровой трансформации ТЭК в целом, и получить соответствующие макроэффекты. Для этого необходимо объединить усилия всех сторон – государства, компаний, инновационного сообщества, науки – и сформировать единое для всех видение и понятийный аппарат цифровизации ТЭК.

Соответствующие задачи призван решить ведомственный проект "Цифровая энергетика", разработанный Минэнерго России с учетом приоритетов "майского" Указа Президента Российской Федерации и положений программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Документом предусматривается реализация мероприятий по четырем направлениям.

Ключевым из них является общее для всех отраслей ТЭК направление по созданию условий для разработки и развития цифровых сервисов и решений. В его рамках, в том числе, предполагается выстроить систему управления, координации и мониторинга цифровой трансформации ТЭК России, которая обеспечит эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон. При Минэнерго России будут созданы Совет по цифровой трансформации отраслей ТЭК и Проектный офис по реализации ведомственного проекта. При поддержке ведомства и с участием ключевых компаний ТЭК будут созданы центры компетенций цифровизации по отраслям ТЭК.

Также проектом предусмотрена реализация трех направлений по цифровизации отдельных секторов ТЭК: электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. В их рамках предусмотрены мероприятия по разработке и корректировке законодательства, нормативной правовой и нормативной технической базы, отбор и реализация пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. При этом по каждому направлению мероприятия будут осуществляться с учетом отраслевой специфики.

В завершение Алексей Текслер отметил важность сопряжения между собой процессов цифровизации различных отраслей экономики и подчеркнул, что цифровая трансформация ТЭК в перспективе не только обеспечит повышение эффективности работы его секторов, но и окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли, став дополнительным драйвером для их цифровизации. "Сегодня важно правильно воспользоваться созданным компаниями и государством заделом, в том числе в сфере инновационного развития, и не сбавлять взятого темпа", – резюмировал Алексей Текслер.

Во второй день совещания Алексей Текслер принял участие в сессии "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации". В ее рамках обсуждалась реализация принятых в 2018 году Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности шести федеральных проектов, направленных на комплексную цифровизацию всей российской экономики в целом.